【愛傳媒黃珊珊專欄】政治人物傾聽民意，也應該謹守分寸。

7月27日台北市廉政委員會公布好心肝疫苗事件補充報告，也跟大家說明：

一、我當了六屆的台北市議員，當然有各界的朋友與選民，在我心裡，每一個人都是一樣的重要，直到現在，我每天都會接到很多的建議或陳情，從我從政的第一天就很清楚地告訴自己：只要是合法、合情合理的事情、我一定盡全力幫忙，法律與良心就是我的基本界線。越過那條線，就算是朋友，我也愛莫能助。

二、我每天都收到很多陳情與建議，有里長、議員、有企業家、有攤販，還有很多我不認識的人會寫信來，不合法與不合理的事情，在議員任內，我根本就不會轉給市政府，現在擔任副市長，更須謹守應有的分際。

三、6月6日我的朋友傳給我有關好心肝的簡訊，轉達他們希望能成為市府大量接種計畫的合約診所，我只回文了一次，內容是：「都在規劃中，但是因為有保存設備和副作用急救問題，會由中央決定開放方式」，並貼上一張台北市大量疫苗快打計畫圖片（包括合約診所）。

四、事實的真相是：在6月6日至6月8日，也就是好心肝診所拿到任何一瓶疫苗之前，我根本沒有把收到的訊息轉告任何人，當然也不會有指示衛生局給好心肝疫苗的情事，在這次補充報告中，從衛生局所有相關人員的通訊紀錄以及自述，都已經明確說明6月7日及6月8日並未收到本人指示。

五、衛生局群組裡面有關我傳的簡訊內容，都是6月9日早上好心肝事件爆發後，我才把6月6日收到的簡訊傳到府級群組（共有三十多人）內，表示我有收到相關請託，並要衛生局查明盡快對外澄清（補充調查報告二第5-9頁），所以6月9日早上以前，我收到的有關好心肝的簡訊都只停留在我的手機內，沒有轉給任何人。

六、上次記者會我已經說過：如果有任何人提出我在6月7日以前指示衛生局提供好心肝診所疫苗的證據，我就退出政壇，如果提不出證據還要胡亂指控的人，是不是也應該退出政壇！

七、有人一直問BEN到底是誰？對我而言，BEN就跟這20幾年來找我陳情的民眾一樣，只要合理合法，能做的我一定盡量做，不合法，誰來說也沒用！我想，認識我的人都知道，不論過去或是未來，我從未改變從政的初衷，理性問政、紮實服務。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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