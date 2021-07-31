第一次參加奧運的羽球男雙組合李洋／王齊麟，今(31)日將出戰中國大陸組合李俊慧/劉雨辰爭奪金牌，在出戰前王齊麟一早也透過臉書發文「確定我不是在做夢」，並表示今晚冠軍戰將毫無保留的拼到最後一刻！

首次參加奧運就進入奪金賽的王齊麟在臉書全文「早安~睡一覺起來確定我不是在做夢了！從來沒有想過奧運男雙的最後一天賽事我們還能站在場上！昨天我們麟洋以21：11/21：10贏了世界排名第二的印尼奶爸組合Mohammad AHSAN/Hendra SETIAWAN，他們是羽壇的傳奇，一直以來都是我們的偶像，也是令我們尊敬的對手，我們贏在我們年輕，只能想辦法用速度和力量來贏得勝利，但在技術上我們還有許多要向他們學習的地方！

今晚7：30（台灣時間）我們將迎戰中國雙塔李俊慧/劉雨辰，過去我們雙方不曾交手過，老天爺真的很照顧我們，就是要一次把沒贏過的和沒打過的都在奧運場上讓我們一次打完！

來吧！打好~打滿~這次東京奧運的最後一場球賽了！謝謝大家一路陪著我們走到今天，我們會用盡全力，毫無保留的拼到最後一刻，用我們麟洋全力以赴的精神來謝幕！

而王齊麟的臉書也紛紛擁入打氣加油聲「能夠看到你們進入決賽，真的令人振奮，謝謝你們一直以來堅持與努力，讓大家看到這麼多場精彩萬分的賽事，今天的比賽也請盡情享受，台灣有你們真好，加油！」、「晚上滷味配台灣金牌，幫你們加油。」、「太帥了！全無保留，放開手去打，好好享受比賽！」、「因為你們有很好的態度，所以能打到頂峰的高度，贏的不是地位，而是技術」。