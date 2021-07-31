羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，昨天（30日）在4強賽成功擊敗排名世界第二的印尼組合，順利挺進金牌戰，王齊麟賽後也激動在臉書發文，短短時間就吸引27萬人按讚，曾和王齊麟同台的美女主播蔡尚樺也留言祝賀。

「麟洋配」王齊麟、李洋在4強賽，僅花28分鐘就打敗世界第二的印尼組合，賽後更激動在臉書發文：「現在，我只想大聲的告訴大家，我叫王齊麟，我來自台灣，Unbelievable」，還配上3個國旗圖示，頓時湧入不少名人和網友留言道賀，曾和他在《全明星運動會》同台的美女主播蔡尚樺就留言祝賀：「我師父王齊麟羽球男神！麟洋配全世界最帥最強最厲害，只花28分鐘打敗世界第二印尼隊，果然每一場都聖筊有神明保佑，下一戰我們把奧運金牌帶回家」。

美女主播蔡尚樺留言祝賀。（圖／王齊麟/Wang Chi Lin臉書）

稍早，王齊麟再度發文：「睡一覺起來確定我不是在做夢了！從來沒有想過奧運男雙的最後一天賽事我們還能站在場上」，字句難掩興奮之情，但也謙虛表示雖然擊敗印尼組合，仍還有許多地方要向他們學習，對於今晚金牌戰將迎戰「大陸雙塔」，他強調會用盡全力，毫無保留的拼到最後一刻。

對此，網友們紛紛留言打氣：「不只是要爭冠，最酷的事情是每天都超越昨天的自己」、「麟洋已經打破台灣紀錄，不要有顧忌，放手一搏吧」、「最難的你們都克服了，今天金牌絕對非你們莫屬」、「謝謝你們給我們一場這麼振奮人心的比賽，超期待今天的比賽」。