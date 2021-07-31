東奧女子3公尺跳板跳水預賽，墨西哥女將查維茲(Arantxa Chávez)的「0分演出」不幸成為網路笑哏。這是她預賽的第3跳，她預備的動作是後翻兩圈半入水，但她在起跳的前一刻失去平衡，雙腳釘在跳板上而無法躍起，最後被跳板的彈力給彈下水，她所能做的只是打直身體「直上直下」以腳入水。

這個失敗的跳水吞下0分，查維茲直接無緣決賽，她賽後表示：「我一開始沒有正常落在跳板上，讓我無法繼續完成跳水動作。我很難過，我很傷心，我付出很多努力，我希望結果不是這樣。我感謝那些支持我的人。」

查維茲落下時沒有控制好晃動的跳板，導致身體無法發力躍起，即使是高手也可能會有類似失誤。東奧較早開跳的男子雙人3公尺跳板也有一次ROC組合因為指定動作失敗拿到0分，痛失爭牌機會。這雖然令人難過也無法使查維茲逃過網民的作弄，有人把這個比做麥可傑克遜招牌的前傾動作，也有人嘲笑說是摔角的飛撲動作。