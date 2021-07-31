今年日本腦炎疫情嚴峻，台南市出現第3例日本腦炎確定病例、全國第18例。下營區50多歲女性，7月23日出現發燒，7月25日陸續出現頭暈、頭痛、嘔吐，7月26日因意識模糊、譫妄、答非所問，由家屬送至柳營奇美醫院急診，隔日收治住院治療予以採檢通報， 7月31日經檢驗確診為日本腦炎，目前住院治療中。

衛生局調查，個案近期無國內外旅遊史，平日活動地點以住家為主，附近2公里範圍內有多處豬舍、鴿舍及水稻田等高風險環境，研判於居住地點附近感染可能性較高。

衛生局已委請衛生福利部疾病管制署及國家衛生研究院專家學者前往個案住家及附近高風險場所進行調查評估，找出孳生源位置請環保局清潔區隊人員針對上述地點加強環境清消，並籲請鄰近豬舍加強防蚊滅蚊措施及適齡豬隻疫苗施打，同時落實環境滅蚊及誘捕病媒蚊等相關防治措施，同步加強鄰近民眾衛教宣導，務求第一時間降低病媒蚊密度。

衛生局長許以霖呼籲，接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，本市3名確診個案住家附近皆有豬舍及水稻田等高風險地點，提醒民眾除按時攜帶家中年滿15個月以上幼兒至本市各區衛生所或合約院所接種疫苗；居所或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境之民眾應加強防蚊，如自覺有感染之虞的成人，未曾接種或接種史不明者，建議自費接種日本腦炎疫苗。

依據疾管署監測資料顯示，台灣日本腦炎病例主要發生於每年5月至10月，6月至7月為流行高峰。國內傳播日本腦炎病媒蚊主要為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，而豬隻為病毒最主要增幅宿主。

大部分的人感染日本腦炎後多無明顯症狀，少數會有發燒、頭痛、無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現精神症狀（譫妄、意識不清）、腦神經功能損傷等，甚至昏迷或死亡。請民眾應儘量避免在黃昏及黎明時分等病媒蚊活動高峰期於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動；家中的門窗安裝紗門紗窗，睡覺時使用蚊帳；在戶外活動時應穿著淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬，或使用衛生福利部核可防蚊藥劑。