清水區建國國小退休校長趙明松。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

豐東國中退休教師張林秀琴。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市今年共有3位退休教師榮獲教育奉獻獎，分別為后綜高中退休校長王建斌、豐東國中退休教師張林秀琴及清水區建國國小退休校長趙明松。教育局長楊振昇感佩教育人員退休後，仍從事教育、輔導學生等志願服務工作，為教育界樹立退而不休典範。

后綜高中校長王建斌出身於后里區南管世家，退休前致力推展傳統南管音樂教育，並編印許多南管音樂教材，供學校教學使用；此外，王建斌也催生后里長青學苑的成立，嘉惠后里區銀髮族超過1000人。

清水區建國國小校長趙明松退休後從事志願服務超過30年，他於2014年參與籌劃及促成南社社區關懷據點成立，為鼓勵長輩走出家庭並樂於學習，初期還以魔術教學來吸引長輩出席，並建置社區發展協會臉書，與社區老師互動，幫助長輩學到老、活得好。

另外，豐東國中教師張林秀琴自退休後，22年來不斷從事音樂教育工作，先後指導5所偏鄉小學合唱團、直笛團，並辦理多場傳統音樂教育研習活動，更多次安排音樂家、團體深入和平區偏鄕學校免費演出；張林秀琴更在108年度贊助台中市音樂發展協會發行《千年琵琶》音樂專輯，於2020年入圍第31屆傳藝金曲獎「最佳跨界專輯獎」。