警方開車巡邏經過時發現陳姓外送員與機車倒臥路旁。（ 民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市35歲陳姓外送員因連日外送滿單，日前乘機車行經神岡區時，體力不支自撞電線桿摔落路旁，腳踝疑似開放性骨折，因溝心路往來人車稀少，他只能忍痛在路旁待援救援，所幸警方巡邏即時發現協助送醫救治。

豐原警分局指出，社口派出所警員洪偉哲、李伯鴻29日執行巡邏勤務，巡經神岡區溝心路時，發現35歲陳姓外送員與機車倒臥路旁，隨即下車救援並通知119救護車到場協助送醫。

經警方瞭解，陳姓外送員因連日外送滿單，工作繁重，導致休息時間短少， 當天因體力不支而自撞電線桿摔落路旁，因溝心路往來人車較少，陳姓外送員只能忍住傷口疼痛在路旁待援救援。

警方巡邏即時發現，立即下車救援，並通知119消防救護員到場檢傷，發現腳踝疑似開放性骨折，傷勢嚴重，立即送往豐原醫院就醫。陳男非常感謝巡邏員警行經此路段，積極熱心協助救援才沒延誤送醫時機。

所長葉承蔚呼籲，民眾駕駛車輛上路時，應該要有充足的休息，避免身體疲累打瞌睡，造成自身與其他用路人的危險，養足飽滿的精神上路才是最安全。