國內疫情於本周二降回二級，不料嘉義縣30日爆發工廠群聚感染，單日9人確診。儘管縣府認為疫情仍在控制範圍內，問題是工廠確診者一週前就出現症狀，這段期間還跑去藥局拿藥或診所看診，足足讓傳染風險多暴露了5天！

嘉義縣工廠群聚事件，驚動一直以來自認疫情相對單純的地方政府及社區居民，一天內暴增9人確診，已經是過去兩個多月累積18例的一半。縣府緊急請來醫福會執行長王必勝救援，盼止住疫情。

感染源目前指向一名曾在台北市萬華區住過一段時日的40多歲男子，疑似是他先傳給30多歲的友人，友人回到工廠後，再傳給同事及親友。

現在最令人擔心的，是9名確診者中，好幾人於23日出現症狀，卻缺乏警覺，自行前往診所看診或藥局拿藥，直到30多歲男因照胃鏡得做篩檢，一篩竟發現PCR陽性，緊急匡列後，才找出這批確診者，但已讓他們在外趴趴走了近一個星期。

嘉義縣政府研判，由於工廠位置偏僻，四周都是農田，縣長翁章梁強調，疫情仍可控，「算是不幸中的大幸」。縣府第一時間成立5處快篩站，希望及時找出染疫者，盡快圍堵疫情。

因應工廠群聚，嘉義縣、市同日宣布，已恢復的餐廳內用全面取消，夜市也不能邊走邊飲食；公共場所暫停開放，相關措施實施至8月6日。