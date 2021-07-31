家住台南東山區南勢里的舉重選手陳柏任，今晚6：50將出賽2020東京奧運會男子舉重96公斤量級比賽，賽情備受台南鄉親關注，地方人士原本有意設電視牆讓鄉親一起加油，陳媽媽怕勞師動眾婉拒，但感謝大家好意，希望在家與親友為陳柏任加油，盼他一舉奪冠。

精彩表現的背後，他比任何人都有顆不服輸的心且堅忍不拔的毅力，更將比賽中所有的挫折與不完美當作成長養分，這也是他之所以能穩定成長且成績亮眼的主要原因。

陳柏任曾經於受訪時表示，這次能參加東奧運氣占了很大一部分。陳柏任曾表示，如果可以，「我希望靠自己的實力去取資格，在第1波入選名單公布時就有我的名字。」

今年亞錦賽時陳柏任選手可能因壓力過大，意外抓舉3把都失敗，也讓參加奧運之路蒙上一層陰影，所幸大洋洲的薩摩亞舉重隊最後決定退出東京奧運，讓他在最後一刻遞補參賽。

性格內向、話不多的柏任，在教練眼中自我管理嚴格，訓練都按部就班，跟隊友互動也很融洽。雖然生長於單親家庭但孝順的他只要每次放假都會回家幫忙農務，並與同樣身兼社區環保義工的母親共同致力於社區公共事務，比賽獎金也都交給家人處理，在母親楊麗秋女士眼中柏任就是個溫柔貼心的大男孩，並總是在背後無條件的支持鼓勵。

對於本次生涯奧運初體驗，陳柏任選手也給自己兩個目標，除要好好享受這個難得的大舞台，也期許自己能夠發揮應有實力，希冀能搶進奧運前6名的席次。