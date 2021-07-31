「世界球后」戴資穎昨(30日)下午出戰東奧羽球8強賽，和她對上的是實力相近的泰國球后依瑟儂（Ratchanok Intanon），兩人一度平手，戴資穎則在第三局驚險勝出，讓許多守在電視街前的觀眾都嚇出心臟病，歌手Matzka還曬圖證明自己緊張到吐，卻被粉絲吐槽：「不知道是喝多了還是宿醉」。

不少明星昨都在臉書發文分享觀賞戴資穎球賽的心得，小S（徐熙娣）說：「我看到胃痛！戴資穎你實在太強了」，網紅鳳梨自嘲：「拎北看到漏尿」，「主播界洪曉蕾」高毓璘寫下：「晚餐都吃不下了！！緊張到心臟無力」，陳漢典則曬出和戴資穎拍的廣告影片，打氣喊：「戴資穎第一名」。

Matzka曬嘔吐照，被粉絲虧喝多了。（圖／中時資料照片）

一向關心運動的「黑人」陳建州形容兩人實力堅強，是繼「小林同學」林昀儒對上樊振東後又一場「史詩級大戰」，曾寶儀則說奧運期間當觀眾不容易，「每天比賽都這樣心臟真的要很強」，最後見依瑟儂因輸球抱著教練大哭，宥勝說：「不知為何…我覺得很心疼耶…因為她也打的（得）很棒耶！妳們都好棒啦！！！小戴妳太棒了」。

而得過金曲獎最佳樂團獎的Matzka主唱Matzka則曬出自己捧著垃圾桶狂吐的照片，說：「都緊張到分不清楚是否喝多了～都嚇吐了～超精彩賽事！！！！辛苦你了，不愧是羽球女俠戴資穎」，並不忘讚：「泰國選手好厲害」，粉絲虧他：「您是喝太多了吧」、「小戴很厲害，泰國球后很厲害，你喝的也很厲害」、「應該是喝太少」、「這場真的太經典」。

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