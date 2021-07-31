1名女網友在網路上自曝高中時曾遭人性侵，日前她鼓起勇氣、決定掀開過往傷疤，向男友坦白此事，希望得到對方的關懷與溫暖，沒想到男友聽到當下震驚並相當激動，過幾天後男友說無法接受此事，並對她說「我可以當作妳是去約炮嗎？」讓她相當傻眼且氣憤，決定重新審視這段關係。

該名女網友在Dcard上發文表示，她在高中時不幸遭人性侵，時隔多年她心裡已然釋懷，能夠很坦然面對不美好的過去，但內心雖然放下，但「對外訴說出來」仍是一大難題，尤其當訴說對象是另一半時，「需要極大的勇氣，需要考慮對方是否能接受、會如何看」，而且還要考量如果另一半知道自己曾被強暴，自己的心境上會如何變化。

1名女網友在網路上自曝高中時遭人性侵，日前向男友坦白此事，對方竟回「我可以當作妳是去約炮嗎？」（翻攝自Dcard）

該女網友說，她日前決定向交往2年的男友坦白此事，當下男友得知此事時反應相當激烈，直說不能接受並爭吵了一番，等雙方過幾日冷靜後，男友竟對她說「我可以當作妳是去約炮嗎？」讓她相當納悶地想「是什麼樣的想法讓他覺得『自己女友去約炮』比『自己女友被性侵』好受？」並決定重新審視男友與這段感情。

其他網友則留言說，「這種男友真的不行，這樣講是二次傷害」、「他把性侵當作約砲的心態，代表他沒有想到妳的感受，而是用一個說法好讓自己可以接受妳」、「千萬不要因為壓力而隱瞞，坦白的勇氣會帶著妳遇到一個值得相處一輩子的對象」、「請分手，不論他是一個怎麼樣的人，這段關係對你來說已經有毒了」。