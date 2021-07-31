世界球后戴資穎昨在東奧羽球女單八強賽中，戰勝泰國選手依瑟儂，今天下午將決戰四強，對上印度選手辛度。作家謝宜安想趁著比賽前多了解戴資穎的資訊，結果卻發現她曾在2018年寫論文剖析世界頂尖女子羽球選手的優劣，探討的對象包括山口茜、依瑟儂、辛度和馬琳，並在結尾提到「最重要的是希望能在2020年的東京奧運得到好的效果，順利為台灣拿下羽球歷史上的第一塊金牌。」引起網友熱議。

謝宜安昨在臉書發文表示，戴資穎30日對戰泰國選手依瑟儂，因此想在比賽前惡補一下關於戴資穎的事情，沒想到卻意外找到，戴資穎就讀台北市立大學碩士班期間，撰寫過的論文「剖析世界頂尖羽球女單之優劣」。

謝宜安指出，該論文的剖析對象為目前世界排名第五的日本選手山口茜、泰國選手依瑟儂、世界排第六的印度選手辛度與世界排名第七的西班牙選手馬琳。且因為寫論文的人是戴資穎，因此論文中也有她以自身在國際比賽與這些選手交手過的經驗，來探討選手們的技術優劣。

謝宜安說，戴資穎也在這篇碩士論文的最後提到「最重要的是希望能在 2020 年的東京奧運會時得到好的效果，順利為台灣拿下羽球歷史上的第一塊金牌。」

謝宜安說，戴資穎寫論文的時間是在2018年，當時她已是世界冠軍一段時間了，她這樣寫是預料會在東京奧運中遇到這幾位對手吧？果然，她分析過的泰國選手依瑟儂，在7月30日對上，結果是她獲勝，而31日將對決的印度選手辛度，也在她分析的範圍內。「東京奧運如今的發展，像迎合著她當年預期。好希望真能如她論文所言，拿下羽球歷史上第一面金牌。」

不少網友看了驚呼，「小戴也是少數論文口試的時候可以把自己列為參考文獻的人」、「實務經歷遠大於理論的碩士」、「這個筆者太威猛」、「話說回來，看比賽而已，幹嘛拿論文出來惡補啦」、「竟然有論文，希望結語順利實現」。