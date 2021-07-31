台灣面臨疫苗空窗期，目前等待接種莫德納疫苗第一劑與第二劑者眾多，不少長者也擔心自己打不到AZ疫苗第二劑。擁有超過2.7萬人追蹤的臉書粉絲專頁「尚書大人真機靈」認為，既然政府與側翼不斷灌輸「世界上疫苗都缺現貨」的觀念，那為何日本、美國、捷克、立陶宛、斯伐洛克卻都疫苗多到能捐台灣？答案恐怕與高端疫苗的上市有關。不少網友對此相當緊張，害怕最後政府會強迫全民打國產疫苗。

「尚書大人真機靈」28日在臉書發文表示，日本、美國支援我們疫苗，捷克、立陶宛、斯伐洛克也陸續捐贈我們疫苗，我們的政府跟那些側翼網軍一直在洗「世界上疫苗都缺現貨」，結果怎那麼多國家卻多到可以捐給我們？讓他不禁質疑：「是只有台灣沒有現貨、還是台灣不在同一個『世界上』？」

尚書大人真機靈指出，新北市28日宣布疫苗短缺暫時停打，許多縣市也有缺疫苗的聲音，不禁讓他聯想到是不是有一連串的節奏？這個節奏就是，讓「疫苗不夠」的氛圍瀰漫社會，藉以讓民眾擔心自己打不到而疫苗需求大增，在此時讓高端疫苗上市，再在社會散播「不要挑輪到你就去打」的輿論壓力。

此文一出，獲得超過2700個讚、超過160則留言與近百次分享。網友紛紛回應：「愈想愈恐怖，最後我們還有選擇權嗎?」「希望最後不要變成強迫打高端」、「拖了一個月的BNT，原本沒拖就是8月到貨」、「自從媒體開始報導AZ混打其它疫苗的好處後，AZ的施打率如何大家都看的到。只能說一切都是套路啊！」「一切照劇本演出，不意外」、「和雙標黨討論髮夾彎的邏輯你就輸了！」「對於捐疫苗給台灣的國家，政府要懷著感恩的心，可以回捐高端，禮尚往來」