V＆A超級大展《蒂姆．沃克：美妙事物》今起登場。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真）

V＆A超級大展《蒂姆．沃克：美妙事物》今起登場。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真）

V＆A超級大展《蒂姆．沃克：美妙事物》今起在奇美博物館登場。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真）

奇美博物館今起展出年度特展V＆A超級大展《蒂姆．沃克：美妙事物》，傳奇攝影大師蒂姆．沃克的奇幻之作，一展區一世界，讓人驚豔，加上聲音效果巧妙陪襯與沃克優美動人的自述文字，堪稱是最魔幻的沉浸式體驗。館方表示，有幸在疫情當下，排除萬難順利開展，在防疫優先前提下，邀請民眾進入這個美妙之境，感受來自倫敦原汁原味的國際一流展覽。

《蒂姆．沃克：美妙事物》為世界頂尖藝術及設計博物館「V＆A」的重量級特展，亦是時尚攝影大師蒂姆．沃克生涯至今最重要個展，展出內容包括攝影作品、V＆A藏品、短片、攝影場景、道具、剪貼簿和素描等約300件展品。

有別於一般展覽以知識教育方式解說作品，本展說明文字幾乎全出自蒂姆．沃克之手，「在拍照的某些時刻，你會被一種迷亂又幸福的奇妙感宰制，身不由己與那突如其來的時刻翩翩共舞。那股力量驅使你創作出即使在最荒誕的夢中也想像不到的照片。這就是攝影的魔力。」

展覽入口映入眼簾的是一道流動的彩虹，由於蒂姆．沃克會在拍攝現場播放音樂，本展也融入「聲音」元素，為不同主題搭配背景音效以增加臨場感，例如「光芒」單元與教堂有關，搭配充滿宗教氣息的女聲吟唱；「珍藏與維護」能聽到織品維護人員用剪刀和機器工作的聲音；「雲朵9」出現叢林動物之聲、「永生之鄉」有蟲鳴鳥叫等。

本展主要分為兩大展區，第一展區回顧蒂姆在90年代出道後的職涯重要之作與一部影像節錄作品，入鏡模特兒皆為國際影星、超模、歌手等名人，民眾欣賞作品的過程中會不時發現熟悉面孔，成為觀展一大樂趣。第二展區為沃克從V＆A藏品獲取靈感的系列作品，包含十大單元及一部短片，每個單元自成一個奇異世界。

此外，奇美博物館也自行設計一個向V＆A與Tim Walker致敬的互動區「奇幻投影牆」，將奇美典藏品化為光影，邀民眾扮演攝影師拍出創意照片。

配合特展，奇美博物館陸續推出包括「萬秀洗衣店」張瑞夫的舊衣潮時尚線上講座、知名造型師陳孫華與時尚攝影師蘇益良的沙龍對談、展覽團隊導覽限定場等。此外，詢問度極高的特展獨家商品也同步販售，Tim Walker主題部分推出明信片、托特包等，更有V＆A原裝印製的Tim Walker作品海報，值得粉絲珍藏。另引進V＆A博物館明星商品，包括V＆A LOGO多款托特包、英式茶巾、鍋墊、圍裙、各類文具等，全為限量販售，民眾除現場採買，也能在奇美博物館線上禮品店選購。

展期為7／31至明年2／6止，配合防疫，奇美博物館短期內採參觀預約制，民眾來館前請先上網預約，如未預約者，現場視情況候補入館。