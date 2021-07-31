★31省區市昨新增確診病例55例，本土30例、境外輸入25例

據大陸國家衛健委發布通告，昨天（7月30日0—24時）31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例55例，其中境外輸入病例25例（雲南9例，上海8例，天津3例，浙江2例，福建2例，廣東1例），本土病例30例（江蘇19例，湖南6例，重慶2例，遼寧1例，福建1例，四川1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者19例，其中境外輸入7例，本土12例（湖南10例，福建2例）；當日轉為確診病例3例（境外輸入1例）；當日解除醫學觀察12例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者423例（境外輸入390例）。

★全大陸現有高中風險區2＋49個

7月30日，江蘇省南京市江寧區淳化街道新林村郭村自然村升級中風險地區，四川省成都市高新區石羊街道美洲花園68棟升級中風險地區。此外，湖南省張家界市11個辦事處調整為中風險地區。截至7月30日13時，全國共有2個高風險地區，49個中風險地區。

★4條傳播鏈外溢8省10餘市

截至目前，始於南京祿口國際機場的疫情已外溢包括江蘇、安徽、四川、遼寧、廣東、湖南、重慶、北京在內等8個省市。

★多地建議暫緩外出旅遊

浙江省防控辦28日發布通知，建議廣大市民密切關注中高風險地區信息動態，合理安排行程，不前往中高風險地區所在區市，不前往已有陽性病例報告的地區。暑期旅遊盡量在省內進行，暫緩出省旅遊，減少出省旅遊中的旅途感染和外省感染風險。必須到外省的，務必做好個人防護。

據江西日報報導，江西省疾控中心發出緊急風險提示：鑒於當前國內疫情防控形勢，為了自己和家人的健康，建議暫緩安排外出旅遊、度假，避免前往人員密集、人流量大的場所。

30日凌晨，武漢市疾控中心發出緊急提醒：廣大市民朋友密切關注國際國內疫情信息動態，非必須不出境，暫緩出省旅遊，合理安排行程，避免旅途感染風險。必須出武漢市的，出行前注意查詢目的地防控措施要求，自備充足的個人防護用品及必要的消毒用品，務必落實好個人防護措施。

北京市要求加強進出京旅遊管理，公園、景區、交通場站等嚴格落實限流、測溫、驗碼、佩戴口罩等防疫措施。