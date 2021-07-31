大陸《環球時報》7月31日指摘「美對華又搞猛烈攻擊」，引述路透社30日報導稱，美國證券交易委員會（SEC）已暫停處理中國企業的首次公開發行（IPO）申請，並正在制訂新的指南，要求在美上市的中企，披露北京方面「監管打壓」的風險。目前不清楚需要多長的時間來敲定指南內容。SEC當天發表公告稱，要求赴美上市的中國公司提供更多資訊，包括公司的法律架構及來自政府干預的「政策風險」。

《環時》報導，中企境外上市也是中國大陸國內的關注重點。30日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，其中要求完善企業境外上市監管制度。

路透報導，根據Refinitiv的資料，今年以來，中國企業在美國上市的金額已經達到了創紀錄的128億美元，但滴滴赴美上市後遭到中國監管部門的網路安全審查，這一進程大幅放緩一些中國公司7月主動取消了在美國的IPO。

報導稱，SEC的舉動代表了美國監管機構對中國企業的最新一輪猛烈攻擊。美國國會一直對該機構施壓，要求他們對中企採取更強硬的立場。本周，包括共和黨人約翰．甘迺迪和比爾．哈格蒂在內的參議員，致信SEC主席根斯勒，敦促其對在美國上市的中國公司「缺乏透明度問題」進行徹查。

《環時》引述美媒30日報導，SEC主席根斯勒當天發表聲明稱，SEC將要求赴美上市的中企披露獲得中國政府的許可以及該許可可能被撤銷的風險，且美國監管機構可以在3年內對中企的審計記錄進行審查。根斯勒表示，此類資訊對進行知情決策投資非常重要，也是SEC保護美國資本市場投資者職責的核心。