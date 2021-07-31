「證件妹」吳佳穎參加東奧女子25公尺火藥手槍項目，最後以第五名的成績作收，已經是超越她過往的紀錄，在沉澱數小時後吳佳穎也在臉書抒發心情。

「證件妹」吳佳穎昨在女子25公尺手槍決賽延長賽飲恨落敗，最終以第5名作收，對於此次參加奧運的心情也透過臉書寫下，分享給支持她的球迷們「這次的2020東京奧運真的讓我收穫滿滿，可以跟眾多高手競爭，謝謝支持鼓勵我的大各位，真的大家都辛苦了！再次感謝大家，期待我們2024年巴黎奧運再見，下台一鞠躬」

粉絲看完紛紛留下不捨及加油聲「表現真的太亮眼了，謝謝帶給我很好看的比賽，期待之後也能再在電視上看到你」、「台灣的選手都是台灣的驕傲 加油」、「又美又厲害，謝謝妳帶給我們那麼好的比賽」、「第五很猛，多人加射太精彩了，這屆對手都好強，群星聚集的一屆」、「真的是被妳圈粉」、「距離奪牌已經很接近了！繼續加油! 2024奧運見」、「感謝你創造佳績，第五名非常不簡單，你是我們的驕傲」。

吳佳穎「以平穩的心看待每次的射擊，完美展現練習的成果。」(圖/中華奧會提供)

吳佳穎曬美照提醒「下雨補水，肌膚也要補水」。(圖/吳佳穎臉書)

「證件妹」吳佳穎賽後受訪時開心表示，這次表現超乎預期的好，雖然沒能奪下獎牌，但已無遺憾了。而林佳穎教練郭孟熙說，這是吳佳穎生涯最好的一場比賽，延長加賽很可惜，成敗就在一念之間，如果沒有失誤的話，就有機會取得前三名。