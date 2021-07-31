據《路透社》報導，美國製藥廠莫德納莫德納日前證實，由於實驗室失誤加上沒有預留安全庫存，美國以外的疫苗合作夥伴面臨2至4週的發貨延遲，連帶全球市場供應也被迫延期。

莫德納表示，「目前我們手頭上並沒有預留安全存貨，以加快疫苗交付速度。這意味著我們沒有庫存現貨來補上供應短缺或延誤」；不過，發言人強調實驗室問題已排除，只是未來2到4週內供貨勢必出現短期調整。

事實上，早在莫德納做出正式聲明之前，南韓衛生官員就已宣布由於供應問題，莫德納疫苗發貨至南韓的時間將由原本的7月下旬，向後推遲至8月為止。

報導指出，目前南韓政府將接種對象擴大到50歲以上的民眾，以及重要產業如電腦晶片與電子業技工。突如其來的供貨延宕，導致南韓改為民眾施打輝瑞疫苗。

莫德納與合作夥伴現正努力讓受影響的國家降至最低；不過，該藥廠並沒有說明哪些國家拿到疫苗的時間會延後，以及問題的嚴重程度，僅表示除美國外其他國家都將受到影響。

負責南韓疫苗採購的鄭恩英(Jung Eun-young)表示，問題主要出在瑞士製藥廠龍沙（Lonza）與1家西班牙企業的製造過程，其主要負責疫苗瓶裝。「與生產有關的問題意味著受影響的對象不只是南韓，凡是由製造商供應疫苗的國家都會受到影響」。南韓採購4000萬劑莫德納疫苗，目前已有110萬劑送抵。