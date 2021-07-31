吸毒一時千古恨、回首尿布裹一生。（警方提供）

吸毒一時千古恨、回首尿布裹一生。（警方提供）

警方提醒青少年要有自我判斷能力，合群而不盲從。（警方提供）

警方呼籲，把握青春不瞎過，才能活出有智慧有未來的人生。（警方提供）

暑假已經開始，因為疫情關係，毒品販售從原本的夜店、KTV等娛樂場所轉移至網路或交友APP，青少年在家中使用網路接觸毒品的機會也隨之增加；為加強宣導毒品危害，市警局少年隊推出青春專案反毒微電影，由「無毒校園」專任警力擔綱主角。

警方特結合本市少年輔導委員會社工及居仁國中老師共同演出，片中描述新興毒品的危害，染上毒癮的學生不僅提供毒品給同學吸食，也因為缺錢買毒品而去從事詐騙車手，害人又害己悔不當初。

片尾邀請台中地方法院少年法庭長施慶鴻講解法律規定，提醒青少年勿觸法網，希望藉由此部微電影傳達毒品的成癮性與危害性，吸引青少年關注，將反毒信念跟行動推廣至每一位青少年及每一個家庭。

少年隊表示新興毒品的可怕，在於它混合糖果、咖啡粉或飲料後重新包裝成咖啡包、奶茶包、神仙水、軟糖、果凍、彩虹(K)菸…等，讓青少年在不設防的情況下接觸毒品；加上青少年尋找認同感與歸屬感，朋友一句「吸一口不會怎樣」、「好東西才跟你分享」、「不吸就是臭俗仔」、「驗尿也驗不出來」…等。

「Just do it！」的心態下而去嚐試毒品，為了讓青少年拋開盲從心理，此部反毒微電影特別以「Don’t毒it」為片名，提醒青少年要有自我判斷能力，合群而不盲從，把握青春不瞎過，才能活出有智慧有未來的人生。

警方強調，青少年是家庭未來的希望，也是社會未來的命脈，更是國家未來的棟樑，為防制少年接觸毒品而向下沉淪。警方除結合市府各局處、社福團體等力量外，並妥善運用專任警力，將防制毒品進入校園列為重點工作項目，持續落實建構「無毒校園」工作，共創無毒新世代。

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