彰化男酒後開車衝撞妻 她遭擊飛跪地痛哭：拜託救我（取自記者爆料網）

7月30日下午5點半，一名男子在彰化市彰南路二段，竟開車衝撞女騎士，警消獲報到場，經了解後發現，男子竟公然違反家暴令還酒駕故意追撞妻子，幸女子僅受到輕傷，男子遭警方依違反公共危險罪、傷害罪現行犯逮捕並移送法辦。

女騎士連人帶車噴飛到路旁住家騎樓前，撞倒路邊停放的幾輛機車，女子倒地尖叫，鞋子都掉了，坐在地上痛哭，衝撞聲響讓路邊整排住戶全嚇到跑到門外查看。

沒多久男子將車停到路邊，下車就要追上去作勢想要打人，立刻被路人拉開，女子不斷哭喊「救我、拜託救我，他要打我」，男子則爆氣大罵「家裡大的小的都不顧，還跑出門」「她是在演戲，你們統統不要管。」

警方調查，35歲蔡男與28歲韓姓女子為夫妻，但韓女有申請家暴保護令。30日傍晚女子和同事3人一起騎機車下班，在停等紅燈時，竟遭蔡男跟車追撞，事故還波及路旁民宅、機車。

男子酒氣沖天充滿怒氣，否認打人，還反跟警察告狀，我老婆一直跑給我追，我現在很累很喘，我沒有打她是她一直咬我，令警方也無奈搖頭；男子警訊後遭警方依《刑法》故意傷害罪，及違反《家庭暴力防治法》現行犯逮捕移送彰化地檢署，檢方也向彰化地院聲請預防性羈押。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！