行政院今年年初核定修正我國少子女化對策計畫，育兒津貼及托育補助新制將於8月正式上路，育兒津貼由現行2500元提高為3500元，托育補助由6000元調高為7000元。

衛福部社會及家庭署指出，未滿2歲兒童之父母或監護人，最近1年綜合所得總額合計未達申報標準，或綜合所得稅稅率未達20％者，可申請育兒津貼及托育補助；新制將分二階段逐步提高發放金額，二者不得重覆請領。

育兒津貼方面，將由現行新台幣2500元調高為3500元（第2胎4000元，第3胎4500元），明年8月再調高至5000元（第2胎6000元，第3胎7000元）。

托育補助方面，今年8月起將由現行6000元調高為7000元（第2胎8000元，第3胎9000元），明年8月再調高至8500元（第2胎9500元，第3胎1萬500元）。

衛福部進一步說明，110年7月領有未滿2歲兒童育兒津貼及托育補助，且8月仍符請領資格的民眾，政府將主動提高發放金額並直接入帳至原請領帳戶，民眾不用重新申請；但特別提醒目前正在請領育嬰留停津貼、弱勢家庭生活類補助的民眾，8月起可同時請領育兒津貼，記得要到兒童戶籍所在地鄉（鎮、市、區）公所提出申請。

新制申請方式與現制相同，育兒津貼請民眾檢具申請書及相關證明文件，「郵寄」或「親送」到兒童戶籍地的鄉（鎮、市、區）公所提出申請；托育補助則向收托單位（準公共托嬰中心、公共托育機構、居家托育服務中心）提出申請。

民眾如有任何問題，可於上午8時到晚上10時撥打「1957福利諮詢專線」詢問。