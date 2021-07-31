美國體操天后拜爾斯(Simone Biles)的心理崩潰一發不可收拾，美國體操隊31日宣布拜爾斯退出個人跳馬、高低槓決賽，剩餘的項目「將會逐日觀察她能否參加」，如果這情況繼續下去，這次東京奧運她可能不會拿到任何個人項目的獎牌。

拜爾斯神話崩潰的起點在27日女子團體決賽，她在美國隊落後時忽然神秘退賽，最後美國隊只拿到銀牌（ROC女團金牌），這是美國隊10年來首度在團體賽被擊敗。拜爾斯接著又退出女子個人全能項目決賽，引起軒然大波，現在她又退出跳馬、高低槓決賽，所以只剩下地板、平衡木兩項決賽了。

根據拜爾斯所言，她因為外界的巨大壓力而出現心理問題，她的出身和一切都符合美國媒體的主流意識形態，因此成為極力吹捧的對象，不斷稱讚她是「史上最偉大的體操女將」。然而這給拜爾斯帶來過大的壓力，她自認不允許犯錯，高低槓預賽的失手就讓她當場落淚不肯受訪。

美國游泳巨星「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)明白這種感受，他多年來深受憂鬱症所苦，也是第一個站出來支持拜爾斯的大咖運動員。拜爾斯出征前就說過，未來不會讓自己的子女加入美國體操隊。