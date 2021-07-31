南京市近日出現與祿口機場傳播鏈相關的新冠狀病毒本土感染者後，該傳播鏈感染人數已超過200人，本土確診個案超過180例，涉及遼寧、江蘇、廣東、安徽、四川、湖南等8省22地，包括首都北京，情況嚴峻。

疫情也打擊大陸正火熱的的暑假旅遊旺季，南京公布，今天（31日）起暫停開放旅遊景區室外區域。大陸多個省市也呼籲民眾暫緩出省旅遊。

除南京市文旅局昨日宣布《關於進一步加強全市文化旅遊場所疫情防控工作的緊急通知》，要求各區文化旅遊部門和文化旅遊場所做好幾個方面疫情防控工作，包括在繼續做好南京全市博物館(紀念館)、圖書館、文化館、美術館、電影院、網吧、KTV、遊樂場、演出等場所及旅遊景區室內區域暫停向市民、遊客開放同時，自今天（7月31日）起，暫停開放旅遊景區室外區域。各旅遊景區要及時做好宣傳解釋引導工作外。

南京疫情傳播鏈已經波及多個省市。杭州、溫州、武漢等多地發布緊急提醒或通知，建議暫緩出省旅遊。如溫州昨日發布緊急通知，暑期旅遊盡量在省內進行，暫緩出省旅遊，減少出省旅遊中的旅途感染和外省感染風險。