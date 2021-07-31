每個人命中的財富各有不同，並會隨著時間的改變而不斷增減，進入8月份，有些朋友會發財，也有些朋友會破財。運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖8月財運，屬鼠、龍、蛇的人正財運旺，有賺大錢機會降臨，屬牛、羊的人偏財運旺，不妨可買買彩券試試看手氣。

▍生肖鼠

屬鼠人度過了運勢低迷的階段，雨過天晴，財運也跟著變好，認真努力做事就會有回報，還能因出色的表現而結交到貴人，對未來的發展也大有益處。財運滾滾來，好運氣讓銀行存款更上一層樓。

▍生肖牛

屬牛人整體財運一般，收入方面沒有太多改變，心情比較差，沒有賺錢的動力。上班族收入平穩，經商人生意一直是維持的狀態。雖然大財難入，但會有想不到的偏財到來，快買樂透、威力彩試試手氣吧。

▍生肖虎

屬虎人8月份犯沖，財運受到不良影響。金錢運極差，無論正財還是偏財都不理想，難有入帳機會，把錢包守住是最重要的。錢財不可外露，小心被小偷盯上，外出鎖好門窗，保管好手機、錢包等貴重物品。

▍生肖兔

低調溫和的屬兔人一向不惹是非，但8月多有口舌，容易被小人陷害，處事要謹慎。求財方面變得困難，財運不如意，容易被他人利用出現失財的可能。害人之心不可有，防人之心不可無。

▍生肖龍

屬龍人工作能力比較強，能因出色的表現得到財富。認真努力做事就會有回報，業務或創業者也會有滿滿的收穫。不但收入提升，還有貴人到來，工作進展更加順利，稱心如意，效率頗高，財富不斷上升。

▍生肖蛇

屬蛇人財運又創新高，賺錢變得輕鬆，是發財的好時機，有財神爺庇佑，會有大把錢財入帳，輕輕鬆鬆賺取財富。多和好朋友聯繫，能得到對自己有用的消息，這些朋友就是貴人。

▍生肖馬

8月份屬馬人財星晦暗，多有損耗，還容易犯小人。財運不如意，容易沉浸於購物中，到最後錢包大失血，建議控制消費。投資事宜需謹慎，切勿投機取巧，否則血本無歸。

▍生肖羊

屬羊人8月份有些小幸運，要好好把握。橫財到來收入多於支出，驚喜不斷。不過不要太依賴，畢竟這種意外的財富不會長久，還需努力賺錢。心情有些鬱悶，要自我調節，省的生病。

▍生肖猴

屬猴人壓力比較大，開支負擔不起，想賺大錢卻沒有門路，時機也不適合。與金錢有關之事一定要謹慎小心，有可能被人算計損失錢財。遇事要多考慮，不要衝動才能把破財的風險降到最低。

▍生肖雞

8月份屬雞人事業運會上升，做事很有成就感，可利用空閒時間多與客戶聯繫，學習經驗，對以後有幫助。雖有收入，但胡亂花費之事較多，即使賺再多錢也不夠用，建議理性消費。

▍生肖狗

心直口快的屬狗人容易和長輩、主管發生爭執，影響工作和心情，收入明顯降低，財運差沒有賺錢機會。也會因家裡老人健康問題支出一大筆開銷，要扛住壓力，以免精神崩潰引發疾病。

▍生肖豬

屬豬人8月份財運呈低迷狀態，最好不要投機取巧，需靜等好時機。更不可上賭桌，容易因小失大。同時，要控制住自己的脾氣，為人處事定要注意言行舉止，以免無意間得罪人，影響人際關係。

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