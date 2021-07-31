新北市長侯友宜今（31）日上午出席烏來織藝廣場啟用典禮，適逢降為二級警戒後首個周末，侯說，目前風景區人、車管制以及所有的掌控都還一切非常順利，不過這個觀察指標，可能還要延續到下午甚至到明天，還是非常擔心報復性的旅遊。

侯友宜說，今天是周六也是降為二級警戒的第一個周末假日，特別到烏來來看風景區的人流跟車流，因為還是在早上，目前看起來風景區人、車的管制上以及所有的掌控都還一切非常順利。

侯強調，人流、車流這個觀察指標，可能還要延續到下午，甚至到明天，因為還是非常擔心報復性的旅遊，以及因為降級警戒二級以後，大家心裡就放鬆了，少了防疫的意識。

侯友宜說，還是在這裡提醒市民朋友，不管是到新北市的風景區，都有做好人車管制降載40％，更重要的大家在防疫的過程當中，絕對不要輕鬆，還是要務實的防疫，大家一起努力，才能夠把防疫守住，讓疫情不再爆發，所以大家一起加油。