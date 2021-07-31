農糧署贈送花束，童敏哲總院長代表致贈感謝護理辛勞。(童醫院提供)

農糧署贈送花束，吳肇鑫副院長院長送花感謝。(童醫院提供)

醫護收到花束，感謝各界支持。(童醫院提供)

農糧署送花束慰勞施打疫苗醫護人員。(童醫院提供)

「向辛苦的醫護人員致敬！」台灣疫情在各界努力下逐漸趨緩，顯現我們一直堅持的各項防疫措施再次奏效。配合政府疫苗的分發和接種順序，協助國人儘速接受疫苗施打，讓疫苗施打覆蓋率持續提升，應該是現階段各醫院最重要的任務。

台中童綜合醫院的疫苗施打，從今年3／22起迄今，每日施打人數越來越多，護理師每天都要服務接種數百民眾，不停地抽藥、消毒、按壓針筒、撕膠帶、衛教提醒等等，讓護理師們的手部乾燥、變皺、紅腫、水泡與破皮，聲音也都沙啞了。

為了讓民眾都能儘速擁有足夠的保護力，護理師們仍堅守工作，服務所有依接種順序到院施打的民眾。除各界各項愛心物資為疫苗施打醫護打氣外，行政院農委會農糧署為感謝第一線防疫人員辛勞，特地與台灣花店協會合作，致贈花束給各接種站防疫人員。

童綜合醫院也獲贈100束花束，並由童敏哲總院長、吳肇鑫副院長代表贈送給協助疫苗施打的護理師，感謝醫護人員們這段時間來的辛勤付出，共體時艱地貢獻專業來服務每一位接種疫苗的民眾。

未來，疫苗施打仍有很長一段路要走，但為了讓民眾都能減少感染及預防重症的風險，童綜合醫院將永遠堅守在守護民眾健康的崗位上，醫護同仁也都衷心期盼迎接後新冠肺炎時代的到來

童醫院呼籲所有鄉親，施打疫苗是目前避免被病毒感染，並降低重症的最佳方法，請大家都能依指揮中心規定順序等待預約、完成接種，保護自己也保護家人朋友，讓台灣儘早恢復正常生活。