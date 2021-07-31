譚艾珍女兒歐陽靖去年白色情人節和交往5年、大她1歲的日本攝影師男友RK登記結婚，兩人雙喜臨門，歐陽靖不久回台待產，卻傳出生下寶寶後兩人失和、取消關注，不久歐陽靖帶著孩子跟媽媽移居到台南居住，如今在台南「島內移民」快滿1年，原本是台北人的歐陽靖分享自己覺得最特殊的4大經歷，笑說是台北人無法想像的奇幻時刻。

歐陽靖去年和攝影師老公RK登記結婚，因當地新冠肺炎疫情嚴重，歐陽靖便獨自回到台灣待產，去年8月歐陽靖平安生下兒子「新醬」，先是傳出她產後憂鬱，半夜看著兒子落淚，接著她因台北氣候潮濕，決定跟譚艾珍帶著新醬搬到台南居住，希望「稍微減少過敏原，大人的生活步驟也不再緊迫，減少身心靈的壓力」。

歐陽靖發文。（圖／翻攝自歐陽靖・裏東京生存記─臉書）

未料去年底，歐陽靖自曝老公RK決定不來台灣探望小孩，兩人IG更彼此取消關注，對此歐陽靖坦言：「就因為防疫觀念的不同，我們起了一些爭執。因為賭氣，他再也不與我聯繫」，譚艾珍則說：「阿靖選擇日本婚姻，只要她快樂幸福老媽也一樣支持」，但不解女婿為何不肯帶女兒和新醬回東京，而歐陽靖之後強調，為了孩子健康安全著想，決定留在台灣，就算丈夫不諒解也不後悔。

歐陽靖去年和日籍老公登記結婚，之後回到台灣生下一子。（圖／中時資料照片）

如今譚艾珍和歐陽靖跟新醬在台南居住快滿一年，昨(30日)歐陽靖發文，點名在這裡最不可思議的時刻，其一是白天坐在路邊喝鮮甜虱目魚湯，接著是用糯米腸沾著甜到爆的東成味味露，還有因為台南市離空軍基地近，每天常可見戰鬥機從頭上呼嘯而過，最後則是早上還常常被大船的鳴笛聲吵醒。

而這一切都讓在台北居住多年的歐陽靖感覺驚奇，直說：「沒想到島內移民居然是件這麼奇幻的事」，網友回應：「謝謝你愛台南」、「這讓我羨慕100分」、「我也住安平，安平好地方」、「我也是從小到大聽戰鬥機長大的台南眷村小孩，所以我懂」。