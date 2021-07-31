8月1日原住民族日，新北市原住民人口數約有5萬7000人，交通運輸建設也有許多運用原住民文化來添增色彩與內涵，像是交通號誌控制器、公車候車亭、停車場彩繪等，另外還有3條行駛烏來、三鶯地區的路線公車分別提供泰雅族和阿美族語的站名播報，除讓原住民朋友可以聽到親切的母語，也讓大家多了解原住民族文化。

交通局表示，去年7月起，板橋區縣民大道3段、樹林區中華路、新莊區中正路、汐止區大同路、新台五路、新店區中正路、北新路和三重區重新路等，共100個路口的交通號誌控制器外觀設計了4種顏色及16族語言，分別以拼音方式呈現「感謝」、「道路」、「您好」、「再見」等原住民族問候語句。

此外，還有20座公車候車亭彩繪以原住民族意象為主題，烏來公車總站更轉型為泰雅織藝廣場，成為烏來新地標；而行駛「849烏來─臺北車站」、「886瑞芳─和美國小」、「917捷運永寧站─鶯歌」等3條路線公車，結合當地原住民族分別提供泰雅族和阿美族語的站名播報。

另樹林、新莊兩區的原住民人口數是新北前二大，交通局也特別在樹林藝文中心地下停車場和新莊民安國小地下停車場的梯間，以阿美族人為彩繪主題。