貨櫃航運股在短線反彈逾2成後，周五又明顯轉弱，陽明、萬海再度跌停，長榮也重挫超過8%，又摔落季線之下，三雄能否迅速站回並守穩季線，是短線強弱觀察指標。財信傳媒董事長謝金河表示，航運股的回檔不是基本面的問題，而是市場炒作力太猛，如全球海運巨頭馬士基目前股價距離高點不遠，德國赫伯羅特、南韓現代商船也未出現台灣這般殺盤，他直指「籌碼失控」是最大兇手。

貨櫃三雄周五股價波動劇烈，高低巨震逾13%，收盤前半小時賣壓湧現，終場萬海、陽明亮燈跌停，分別收在223.5元和117元，長榮大跌8.65%至132元，光1檔交易金額1107.46億元，約占大盤成交比重高達2成相當驚人。

長榮本波低點落在116.5元，周五盤中一度觸及150.5元，萬海則從低檔198元漲至257元，兩檔短線反彈逾29%；陽明這波殺至110.5元，反彈到盤中高點135元，上漲約22%。值得留意的是，外資30日再度賣超貨櫃三雄，幾乎是隔日沖的手法，長榮狂砍2.77萬張最多，萬海倒貨1.74萬張，陽明則賣超6216張。

財信傳媒董事長謝金河表示，這一波航運股重挫，都出現逾4成的大跌幅，這像是七級強震一般，這個急殺把市場上看好貨櫃航運股的人殺得鼻青臉腫。

謝金河認為，航運股回檔不是基本面出了問題，而是市場炒作用力太猛，三檔貨櫃航運股當沖比一度逾8成，這是市場極熱的現象，等到大家發現股價愈沖愈低，最後倉皇逃出，航運股就形成一片多殺多景象，但回頭看國際大型貨櫃航商的股價，如馬士基27日收在17515丹麥幣，距離最高價18750丹麥幣不遠，德國的赫伯羅特、南韓的現代商船也沒有出現台灣這般殺盤，這是籌碼失控，現在貨櫃航運股都回到他原先估測的季線附近。

專家分析，儘管航運股基本面依舊看好，8月中旬前公布的半年報可望繳出好成績，運價第3季可望持續調漲；但法人不斷倒貨，造成股價急殺，周線及月線都還在高檔向下，優異的基本面恐不敵籌碼面及技術面的劣勢，除非法人買盤回頭，否則航運股恐陷入弱勢盤整走勢。周五貨櫃三雄明顯轉弱後，下周萬海能否守穩季線反彈，長榮彈回季線後向上，是短線強弱觀察指標。