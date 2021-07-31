王一博的舞技深受各界肯定。（LINE TV提供）

熱播近4年的《這就是街舞 第四季》將於8月在LINE TV全台獨家播出，第4季邀請韓庚、王一博、張藝興及新加入的劉憲華Henry擔任明星隊長，最早宣布加盟消息的王一博最讓粉絲期待。在前季中，為王一博戰隊奪冠的楊凱也驚喜回歸，兩人「拆夥」與否引起網友熱烈討論。

王一博從11歲起開始學習舞蹈，過去曾擔任團體中的舞蹈擔當，也曾任《創造營101》的舞蹈導師，舞技深受各界肯定。《這就是街舞 第三季》首播時，王一博認真投入Battle，摸著自己的臉對鏡頭撫媚挑逗，再來一記垂直降膝墜擊，與高冷形象形成強烈對比，引爆全場、嗨翻觀眾粉絲。

在水舞Battle環節中，王一博強忍腳傷上場，上演高難度弓背支撐、脫衣露出冰塊腹肌，這一脫讓節目迎來新高潮。這次王一博成為首位加盟《這就是街舞 第四季》的明星隊長，讓粉絲又驚又喜，不過也相當擔憂他在去年底賽車比賽中的意外，及舊傷是否會影響他在節目裡的表現。

之前分別奪下前三季冠軍的韓宇、葉音、楊凱也在回歸同台對戰，3人會選擇哪個戰隊入主受到大家的高度關注。在第3季中，楊凱是王一博戰隊的心頭肉，兩人亦師亦友、互相切磋。在最終舞台上，楊凱傳授王一博許多B-boy技巧，展現絕佳的默契，楊凱成功奪冠時，王一博泛淚說：「凱哥作為一個B-boy，謝謝你一直堅持這麼多輪比賽，我真的很愛街舞！」

兩位老搭檔在本季再次相遇，「王一博和楊凱拆夥與否」引起網友一陣熱議，更有入戲老粉直喊：「兩人千萬別分家，再次攜手奪冠吧！」 王一博的選人攻略細膩周全，且總是無往不利，他挑的隊員最後幾乎都會選擇他，觀眾也相當期待王一博這季會如何擬定奪冠策略。