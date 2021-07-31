蔡英文總統今日上午前往花蓮空軍第五聯隊體育館親頒褒揚令，表彰殉職空軍少將蔣正志對守護國家領空安全的付出和貢獻。

總統首先頒發褒揚令，由蔣正志遺孀劉邦菱女士代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。離場前，總統也向家屬慰問致意。

總統致詞時表示，「我們一起向正志告別」。正志是很優秀的飛官，在任何職務上，表現都非常傑出，不僅曾獲頒忠勤等十六座勳獎章，在前年10月的「天龍操演」中，更帶領第五聯隊摘下全空軍聯隊第一名。

總統指出，痛失這麼優秀的人才，相當不捨，這是國家莫大的損失。她要代表國人表達哀悼，也要感謝正志，一生為國家的付出和貢獻。

總統也感謝正志的家人。她說，還記得正志意外發生時，蔣太太還反過來安慰第五聯隊的弟兄姊妹，而當她前往基地探視蔣太太時，蔣太太跟她說，「請總統不要擔心我們。」

總統表示，蔣太太的堅毅及對國軍的支持，都讓她十分敬佩，她除了要再次向正志的家人表達感謝，也要請國防部，務必全力協助家屬，代替正志來照顧家人。

總統談到，在這次的意外中，看到了假訊息的侵擾，這不僅是對正志的不尊重，傷害他的家人，更是要企圖打擊國軍士氣，打擊國人的信心。所以她要請各位弟兄姊妹，務必要用精實的表現，展現國軍守護國家的決心，讓謠言不攻自破，「這也是我們懷念正志的最好方式」。

總統以中華民國三軍統帥的身分告訴正志，「你的任務已經結束了，謝謝你。我們永遠以你為榮。」

包括國家安全會議秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、空軍司令熊厚基及花蓮縣長徐榛蔚等亦出席是項行程。

總統褒揚令全文為：

空軍第五戰術混合聯隊第二十六戰術戰鬥機作戰隊少將隊長蔣正志，幹濟材優，惇敏剴直。少歲壯心豪舉，傚慕筧橋，卒業空軍軍官學校，復入空軍航空技術學院暨國防大學空軍指揮參謀學院等研脩，礱習淬勉，卓卓錚錚。迭任各戰術戰鬥機作戰隊飛行官、飛安官、分隊長、副隊長暨隊長等職，躬蹈飛行奇略操練，厚植偵察巡弋量能；殫瘁鎮衛部署要項，克盡整備固守重責，矢誓捍禦我東北空域，運智鋪謀，出夷入險；巖疆遠戍，貞恪彌彰。惟民國一○九年十一月十七日，銜命率隊從事夜間航路演訓，兼執空中警戒任務，無畏海上天候多變、高空視覺混濛，防制敵方擾臺情蒐，護持國家領空安全；孰料遭遇突發危難，座機光點頓時消失，迺不幸因公殉職。嗣獲追晉空軍少將暨追頒忠勇勳章殊榮，抱懷絜矩，果毅丹衷；踐義純誠，楷範矜式。應予明令褒揚，用昭勤藎。