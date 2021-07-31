Hebe田馥甄百歲外公宋增土（中）獲選新竹縣模範父親，縣長楊文科（左三）致贈匾額到禮品慶賀。（羅浚濱攝）

父親節將至，縣長楊文科近日陸續拜訪全縣16位模範父親，致贈「忠孝傳家」匾額及及禮品，其中年齡最大的100歲宋增士，是藝人Hebe田馥甄的外公，他很喜歡跳舞，多次與社區的天天開心協會與老人家們練舞，代表新竹縣參加全國比賽獲得第一名佳績。

「我現在還可以騎摩托車，定期還會到寺廟當志工！」縣長楊文科聽到宋增土這樣說直呼「太厲害了！」

宋增土出身新豐鄉農村，自幼家教甚嚴，日據時期國校畢業，考上鐵道局，但無奈農田需人手，辭去公職照顧家庭，婚後育有6子3女，晴耕雨讀作為子女表率，鼓勵子女勤奮讀書，也經常協助失業好友提供農事就業機會。

宋增土擔任瑞興社區老人會長多年，熱心公益，常以做得開心、服務大眾為準則，廣為鄰里推崇，他生活起居均自理，不願麻煩子女，常在住宅花園除草、澆花，每天早上摘取自種咖啡豆剝皮、日曬等工作，非常愉快。

宋增土很喜歡跳舞，參加社區的「天天開心隊」，在全縣阿公阿婆活力秀競賽時奪冠，多次代表新竹縣參加全國競賽均奪得第一名績優成績，替新竹縣爭取榮譽。宋增土說，很感謝大家的照顧，讓他在天天開心協會跳舞跳到100歲，相當開心，還會繼續參加！

宋增土的家庭成員碩士學位共有10人，其餘多數大學畢業，在社會上均有一席之地，他很高興一個兒子唸到博士，目前擔任機務處長替台鐵局穩定普悠瑪號事故後續問題，外孫女田馥甄更是家喻戶曉的明星，讓做外公的他非常開心。