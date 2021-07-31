高雄豪雨特報，停在路邊的機車輪胎幾乎已被水淹沒。（圖／翻攝自我是茄萣人）

氣象局針對7縣市發布豪大雨特報，水利署則針對高雄地區發淹水警戒，一名居住在高雄市茄萣區的女網友PO出當地淹水照片，只見道路慘成汪洋，停在路邊的機車輪胎幾乎被水淹沒，且水庫也進水，差點淹到客廳，慘況引發網友討論。

根據中央氣象局統計，茄萣自今天凌晨起至上午10點半，累積雨量破140毫米，達143.5毫米，全國排第二，僅次於梓官。

一名女網友今在臉書社團《我是茄萣人》上PO出多張淹水照片，指出金鑾路89巷淹水了！從照片中可見，驚人的雨勢讓道路慘成汪洋，停在路邊的機車半個輪胎消失在水中。女網友也在留言處補充，車庫也淹水，差一點就到客聽了。

淹水慘況讓許多網友驚呆，「水深及膝？」、「好嚴重」、「可以抓魚了吧」、「到處都淹水了， 沒有必要的話減少出門，在家密切注意豪雨特報」、「好多年沒看到淹得這麼嚴重」、「除了88水災，第一次看到這麼嚴重」。

社團中不少網友也紛紛回報住家附近的狀況，「四維街淹水了」、「進學路淹水參戰」、「情人碼頭路段整個只有一邊可以開，大家當心」、「金鑾路巷口也淹水了，這雨太誇張了」、「德南路段不能過去了」、「民治路186巷淹水嚴重」。

彌陀區進學路淹水。（翻攝立委邱志偉臉書）

強降雨造成高雄市多處出現淹水，包括路竹區大公、華正路口及大公路沿線，湖內區信義路地勢最低窪處及梓官區四維路、忠孝路及信義路一巷出現積淹水15公分等，另茄萣區金鑾路89巷後方一帶積水達半個輪胎高，湖內分局員警到現場拉封鎖線，疏導交通，請民眾改道通行。

高雄市政府水利局表示，今、明2天西南氣流影響，帶來充沛水氣，氣象局預估南部地區有局部豪雨等級以上發生的機率，有致災可能性，提醒民眾留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣，呼籲做好防災工作。