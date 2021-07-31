大陸製造業活動續放緩，大陸國家統計局31日上午公佈，7月份官方製造業採購經理指數（PMI）報50.4，低於預期的50.8，6月份為50.9。另外，大陸7月官方非製造業PMI為53.3，與預期持平，6月份為53.5。大陸7月官方綜合PMI為52.4，6月為52.9。

香港信報報導，大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，7月份大陸製造業PMI繼續位於50臨界點以上，從總體上看，經濟繼續保持擴張態勢，但步伐有所放緩。

從企業規模來看，大型企業PMI為51.7，與6月份持平，繼續高於臨界點；中型企業PMI為50，按月回跌0.8個百分點；小型企業PMI為47.8，按月降1.3個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

其中，生產指數為51，按月回跌0.9個百分點，表明製造業生產擴張力度有所減弱。新訂單指數為50.9，按月回跌0.6個百分點，表明製造業市場需求增長放緩。原材料庫存指數為47.7，按月下降0.3個百分點，說明製造業主要原材料庫存量較6月有所減少。供應商配送時間指數為48.9，回升1.0個百分點，說明製造業原材料供應商交貨時間有所延長。

趙慶河表示，7月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為62.9和53.8，高於6月份1.7和2.4個百分點。

從主要原材料購進價格指數看，製造業採購成本普遍上漲，其中石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業均高於70.0。從出廠價格指數看，黑色金屬冶煉及壓延加工業為50.3，表明行業產品出廠價格基本保持平穩，鋼鐵行業「保供穩價」的政策效果持續顯現。