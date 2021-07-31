新北市長侯友宜今（31日）上午出席烏來織藝廣場啟用典禮。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（31日）上午出席烏來織藝廣場啟用典禮。（新聞局提供）

新北市政府與國際知名設計師潘怡良設計團隊聯手打造第2座烏來區地景藝術「烏來織藝廣場」，市長侯友宜今（31日）上午出席烏來織藝廣場啟用典禮，他說，在防疫做好的前提下，邀請市民朋友到烏來，欣賞泰雅族編織文化與在地生活藝術，又是一處烏來打卡新亮點。

「烏來區擁有豐富泰雅族文化！」侯友宜大說，2019年起就在烏來區打造泰雅文化地景，像是「覽勝橋」菱形鋼樑是泰雅族編織文化意象，呈現原住民特色的編織型提藍式鋼橋，是首處新地標；「織藝廊道」以文化再生、美學再生、環境再生的理念，串連烏來部落特色與元素，成為烏來打卡新亮點。

「Ulay pslyan na tminun烏來織藝廣場」再度與國際知名設計師潘怡良合作，將泰雅族主要色彩融入創作藝術，讓工藝創作不只是藝術裝置，更能融入生活，打造多樣貌空間，為部落文化增色，讓部落亮起來，這正是新北市政府力推城市「新美學」原住民典範。

侯也相當感謝烏來鄉親族人們自發性的防疫及所有市民朋友對市府防疫措施的配合，讓烏來零確診，正是大家的努力。明天是8月1日原住民族日，除了讓大家知道27年前原住民辛苦爭取正名，市府也會持續務實推動各項原住民族政策，讓原住民朋友在新北市安居樂業，更要積極培力原住民在藝術文化領域的軟實力，展現原住民族的天賦與自信及尊榮感。

原民局表示，烏來織藝廣場位於烏來公車總站候車亭旁，是往烏來老街必經之路。公車站外觀以泰雅族傳統編織的紅、白、黑色融入空間裝置中，使編織面轉換為圖騰牆形式呈現，空間裝置整體於地面慢慢向上延伸呈現一個幅度，如同將烏來大地掀起一般；另每周五、六、日夜晚，遊客可感受到夜間點燈時的編織夜景，體會不同的夜烏來。

原民局仍呼籲，全國疫情警戒調降至2級，但仍不能鬆懈，應繼續遵守防疫規定，落實室內外全程配戴口罩，保持社交距離，配合量測體溫及實名制登記等防疫措施，早日回歸正常生活。