雙鳳里鄰長善用里內可食地景蔬果入菜，溫飽艱困家庭。（葉書宏攝）

疫情稍緩，但仍有許多人受疫情影響生活困頓，新北市新莊區雙鳳里長潘素娥就發現，過去許多無須接受幫助的里民因這次疫情頓失經濟來源，成為弱勢族群；長年開設愛心廚房的她決定擴大服務，自5月疫情爆發便每日率6位志工配送200份手作熱食給里內獨老及弱勢，2個月來送出超過1萬3800份，範圍遍布新莊區及樹林區，跨區送愛，溫飽艱困家庭。

潘素娥說，自6年前募善款興建愛心廚房，每日任務就是為獨老提供鮮食服務，餐食由她與鄰長們挽袖掌廚，並善用可食地景蔬果入菜，送餐則由丈夫陳專森率志工每日午晚時段配送，跨上機車，一行人穿梭大街小巷，風雨無阻，為的就是讓困難家庭紓解當下困境。

疫情嚴峻期間仍維持到府送餐服務，潘素娥更關心志工送餐安全，嚴格要求志工、長者及弱勢族群落實社交距離與防疫規定，潘素娥感性地說，「儘管大家戴起口罩少了噓寒問暖，不過眼神溫暖致意，就能大大拉近彼此心理距離。」

回憶印象深刻的送餐經驗，志工陳耀正想起曾在一次晚間送餐，發現里內年逾75歲的陳爺爺未領取午餐便當，透過門縫察覺有異，陳爺爺竟橫躺在地，趕緊急回報里長通知警消破門送醫，經醫診斷是血糖過低而昏倒，即時送醫救回一命。

潘素娥也提到，里內一位獨居的劉大哥生活清貧，平日靠路邊舉牌為生，三級警戒期間，收入嚴重短缺，加上中風致殘，緊繃的生活壓得讓他喘不過氣，連吃飯都成了問題。潘素娥知道後，趕緊將劉大哥列為關懷對象，每日及時送上午晚餐，陪伴他度過最艱難時期。

民政局長柯慶忠表示，里長不僅自製餐食獻愛長者及弱勢族群，為提升里內疫苗覆蓋率，更免費提供疫苗交通車接送長者，貼心陪同至疫苗站為長輩們填寫資料卡、安撫長者們不安心情，與市府同心齊力讓疫苗接種服務更順利。此外，里長也投入社區營造，經營牡丹心社區發展協會，長年深耕地方，關懷弱勢，獲里內一致好評。