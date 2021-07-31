他控駕訓班車闖紅燈遭打臉 1張「躲太陽」照挨網砲轟（取自臉書「爆料公社公開版」）

台北1名機車騎士日前停等紅燈時，直擊1輛正在道路駕駛訓練的駕訓班車竟闖紅燈，痛批駕訓班帶頭違規，「難怪台灣交通會亂七八糟」；不過影片公開後，網友卻反過來質疑他在距離紅燈超遠的陰暗處停等，旁邊就是紅線，根本也已違規，留言「三寶檢舉三寶」、「停那邊等紅燈其實也蠻有事」。

1名網友日前在臉書「爆料公社公開版」張貼1段影片表示，他日前在停等紅燈時發現1輛正在道路駕駛訓練的駕訓班車輛竟直接闖紅燈，他當下看到傻眼，事後PO出行車紀錄器表示，「教練也太扯，開著掛免車牌車大喇喇地闖紅燈，難怪台灣交通會亂七八糟，教練本身就有問題。」

不過影片公開後，不少網友則是痛批原PO為了躲避太陽，在距離停等線很遠的陰暗處停等，機車旁即是紅線，網友們留言說「我只看到躲太陽的廢咖，怕曬就不要出門」、「停那邊等紅燈其實也蠻有事」、「謝謝版主，躲太陽一併檢舉」、「現在都在檢討次級嚴重的人？主要嚴重都沒事耶」、「三寶檢舉三寶」。

依道路交通安全規則第111條，機車族為躲避太陽在設有禁止臨時停車標誌、標線處臨停，可依道路交通管理處罰條例第55條相關規定處罰，處300元以上、600元以下罰鍰；但原PO事後在文章留言處補充，交通部曾解釋機車停等紅燈本質上與臨時停車不同，應是車輛暫時停止行駛，若個案無致交通擁塞或妨礙其他車通行，則不予舉發。