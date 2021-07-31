江蘇南京這輪新冠肺炎Delta變異株病毒疫情，已查明源頭是7月10日俄羅斯CA910入境航班，儘管南京新增本土確診病例連續3天下降，但「南京疫情傳播鏈」已呈多點擴散外溢、繼續延伸至「張家界旅遊鏈」，嚴重打擊暑期旅遊旺季，線上旅遊平台退訂量已增長4倍。

南京、湖南7月30日單日各新增6例本土確診，但湖南有4例在張家界，累計已有9例與當地「魅力湘西」劇場交集，「張家界旅遊鏈」接手，疫情不容小覷。

大陸國家衛健委網站7月31日消息，大陸各地報告，7月30日0-24時，新增確診病例55例，其中本土病例30例（江蘇19例，湖南6例，重慶2例，遼寧1例，福建1例，四川1例）。合計大陸現有確診病例971例（重症病例26例），累計死亡病例4636例、確診病例9萬2930例。

官方「健康江蘇」微信公眾號7月31日消息，7月30日0-24時，江蘇新增本土確診病例19例（南京6例、淮安2例其中1例為無症狀感染者轉為確診病例、揚州10例、宿遷1例），7例為輕型，12例為普通型。以上病例均在定點醫院隔離治療。本輪疫情7月20日至30日24時，南京市累計報告本土確診病例191例（輕型87例、普通型95例、重型8例、無症狀感染者1例）。

目前，江蘇省定點醫院隔離治療有確診病例224例，其中本土確診病例212例（輕型93例、普通型110例、重型9例），在醫學觀察的無症狀感染者22例，其中本土無症狀感染者4例。

《新華日報》報導，及時有效遏制疫情擴散，南京官方已緊急通知，7月31日起，繼各演出場所、旅遊景區等室內區域後，也暫停開放旅遊景區室外區域。

「健康微湖南」微信公眾號7月31日消息，2021年7月30日0-24時，湖南省報告新增新型冠狀病毒肺炎確診病例6例（湘潭市1例、張家界市4例、湘西自治州1例）。另有無症狀感染者10例(長沙市1例、株洲市8例、益陽市1例）。7月20日起本輪疫情，湖南省已累計確診11例（境外輸入3例）。

湖南株洲新增8例無症狀有4例在雲龍示範區，軌跡涉及學校、培訓機構等。其中1例已查出為四川省確診病例的關聯者。

「健康四川」官微、瀘州衛健委網站7月31日消息，四川瀘州新增1例確診病例，為省外輸入本土病例，是此前與瀘州無症狀感染者密接的43歲女性，於24日自上海搭機返回瀘州、25日起集中隔離、30日診斷為確診病例（輕型）。