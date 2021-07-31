世界球后戴資穎30日在東京奧運羽球女單八強賽中，對上泰國羽球名將依瑟儂，讓台灣民眾都非常關注，而觀眾在觀賽時發現，體育台女球評在轉播時不斷瘋喊「小戴妳可以的」，也讓不少人好奇，球評與戴資穎有這麼熟嗎，之後知名球評石明謹也在臉書揭該名女球評的真實身份，讓不少人直呼真的很熟啊！

戴資穎與依瑟儂（Ratchanok Intanon）在東京奧運比賽之前，就已經交手過29次，可說是亦敵亦友的關係，昨（30日）小戴再度對戰依瑟儂，第一局以14比21分暫時落後，第二局則以21比18扳回一局，而第3局雙方陷入拉鋸戰，小戴最終以21：18贏過依瑟儂，成功逆轉晉級4強賽。

而台灣不少民眾，也非常關注這一場比賽，知名球評石明謹看完比賽後在臉書表示，愛爾達體育台轉播羽球賽事時，發現球評就是戴資穎的姊姊戴靖潔，由於她非常關心妹妹的賽事，因此比賽到最後，她幾乎難以專心評球，只是一直講「小戴妳可以的！」。

網友紛紛笑著表示，「我還想說這人是在裝什麼熟，原來真是熟」、「怪不得評到最後整個變得很奇怪，我還想說怎麼突然那麼熱情」、「愛妹妹的不中立球評超可以」、「妹控球評很可以」、「小戴跟她姊感情超好，常各種出賣她姊的醜態」、「完全偏頗的講評，但我可以」。