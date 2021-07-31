全民陸續排隊等打疫苗，但對多數人而言，何時能打到疫苗仍是未知數，藝人余皓然透露日前帶著兒女去排疫苗殘劑，未料順序竟剛好卡在兒女中間，讓她一度相當為難，沒想到兄妹倆竟做出相當有愛的舉動，讓她感動到難以言語。

余皓然和王中平結婚25年，育有一對兒女韓靖、韓菲，她透露日前帶著兄妹倆去排疫苗殘劑，排了2個多小時好不容易排到，但剩下的殘劑竟然卡在兄妹倆中間，讓她一度為難不知道該要誰先打，沒想到下一秒兄妹倆各自表態願意將機會讓給對方，眼見這相當有愛的一幕，讓余皓然感動表示：「媽媽心裡很安慰，兄妹感情這麼好」。

余皓然雖然沒有明說最後誰去施打疫苗，但附上的照片中，可以看見兒子正在填寫疫苗接種紀錄卡，推測應該是決定讓兒子先打，對此，網友紛紛留言：「真的很兩難，做父母的辛苦了，別想太多，兄妹有講好就別擔心了」、「哥哥已經出社會了.在外時間較多先給打也對，妹妹應該很快就排到下一輪的殘劑」、「這時候只能看不發話，兄妹感情真好」、「哥哥已經上班就先打，沒打到疫苗的消毒要做好」。

日前，余皓然也在臉書透露施打疫苗後的狀況，她表示注射24小時後，一度燒到38.3度，也出現輕微發冷、全身酸痛等副作用，坦言雖不舒服但還能接受，更不忘強調：「有打有保佑」。

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