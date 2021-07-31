南韓足球前國手宋鍾國2013年帶著女兒參加親子實境節目《爸爸！我們去哪裡？》而走紅，節目中他表現出十足的「女兒控」，但2015年卻爆發婚外情，並將兒女的扶養權全都交給前妻，因此落得「拋妻棄子」罵名。

宋鍾國自從與妻子離婚後，就獨自搬到海拔1000公尺的深山裡生活，斷開過去一切關係，就連好友也長達1年沒有聯絡，而只在近日現身接受韓國「每日放送」（MBN 모바일 메인）節目訪問時才曝光他的身影。

而宋鍾國自己也坦言會搬到山上獨居，確實是因為在原本的生活圈實在撐不下去，「當時真的很辛苦，所以就想要到一個什麼人都沒有的地方消失，所以才會放下一切到這裡來」，但能見到與他之前在《爸爸！我們去哪裡？》開心自信的身影差很多。

從節目公開的預告片段可以看到，宋鍾國熟練的在山中採摘野菜、用河水洗臉，已經相當習慣深山中的隱居生活，談起過去的爭議，他則無奈表示「離婚是夫妻之間的事，就算是再親近的人也不可能百分百了解我們2個人的事」，當時他認為，夫妻2人都握有孩子的扶養權對雙方來說都不方便，因此才會主動退讓，將扶養權讓給前妻，沒想到卻被誤會沒有責任感，確實讓他身心俱疲。

足球國手宋鍾國隱居山林6年近況曝光

現在的宋鍾國為了兒子也想當足球國手的夢想，每周都會有1、2天到足球教室授課，也會給兒子1週1次的特別指導，雖然目前因為新冠肺炎，他的足球教室已經虧損近2500萬台幣，但他表示雖然賺不到太多錢，但至少生活穩定，在山上過生活也讓他覺得愜意，相當珍惜目前的生活。