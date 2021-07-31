名作家吳淡如去年底自曝信用卡被盜刷，她無奈透露去年就發生了兩次，令她相當無奈，昨(30日)她又透露3度遇到被盜刷，平均每半年就發生一起，防不勝防，讓她心力交瘁，更直言快要不敢使用信用卡，甚至擔心懷疑其實是自己夢遊起床刷卡不自知。

去年12月，吳淡如曬出自己刷卡簡訊通知，表示這已經是她2020年發生第二次此事，從截圖中可知嫌犯用她的卡進行海外交易，單筆刷卡金額從數千到數萬元台幣不等，吳淡如還跟盜用她卡號的人嗆聲，「而且這人在跟我賭我沒發現，越刷越多」，但幸好發卡銀行後來介入，順利解決。

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

昨吳淡如又發文，宣布自己信用卡又被盜刷，尤其指出：「我真的不是在搏版面哈哈，只是在提醒大家，尤其是那些有用信用卡去刷國外馬拉松的人。因為去年應該也是同一個馬拉松報名之後被盜刷的！」但自己進步了，上次被刷了7、8回才發現，這次第1次盜刷就被她發現。

吳淡如後來請秘書幫她詢問發生何事，銀行客服表示：「這是在PayPal的消費，1元為測試信用卡可否刷已退。3220元是消費金額」，並求證吳淡如昨天是否有做類似消費？吳淡如自嘲除非她夢遊，否則不可能。經由抽絲剝繭後，吳淡如表示：「結果查出來是：這張卡的前兩次消費，三月份刷第125屆波士頓虛擬馬、二月份刷2021 Virgin Money倫敦虛擬馬，刷過國外的出事率很高耶~」，更強調：「這個外國人還幫我登記了PayPal APP⋯打算大買特買！大家注意呀！」

見此，網友問：「請問是跟上次同一家銀行嗎？」，吳淡如回：「不是喔，上次是花旗銀行，也沒事了。不過這次服務的更好哈哈。服務人員溫柔而客氣」，另有人笑說：「破財也可以寫得那麼開心」，吳淡如樂觀解釋：「因為銀行服務真的不錯呀」。