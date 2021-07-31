中央流行疫情指揮中心宣布，27日起至29日12時止，開放38歲以上民眾預約接種疫苗；預約選項包括AZ、莫德納、高端三種疫苗。藥師林士峰30日表示，這個系統雖然操作容易，但有些系統問題並未整合好，他曾發現有民眾在預約施打時間內沒空，卻因系統已關、民眾直接打去給醫院，結果醫院竟還沒拿到資料。林呼籲，「我們的國寶台灣，IT天才唐鳳委員」應趕緊出來拯救疫苗預約系統。

林士峰30日在臉書發文指出，他看到媒體報導，有民眾到現在才知沒疫苗可打，而醫院常前一晚才能收到隔天施打名單，甚至當天才收到名單，早已向主管機關反映過，卻至今未見改善。林直言：「我得老實說，這個預約系統雖然操作容易，但是有一些系統外的問題，沒有整合的很好，還好只是外包，無損我國IT天才大唐鳳的威名。」

常幫客人預約施打疫苗的林士峰表示，他之前也碰過，有客人臨時發現預約施打疫苗的時間沒辦法去打，他請客人打電話向醫院講，因為系統關了，他這邊也沒辦法操作，結果醫院還根本沒拿到其先前預約的資料，可見上述現象並非特例。對此，林強調：「我呼籲我們的國寶，台灣IT天才唐鳳委員，應該要排除萬難，趕快來拯救疫苗預約系統。」

此文一出，網友回應熱烈，紛紛留言：「唐鳳終於要走下神壇了嗎？」「好事就唐鳳，壞事就唐鳳辦公室」、「如果是台北市的預約系統出這麼大的包，1450們鐵定像沙塵爆那樣舖天蓋地照三餐+點心打阿北」、「顏色對了，都不會有事的」、「原本地方政府自己的預約系統反而沒這樣的問題」、「寫網路系統要像分藥一樣認真有序」「不是有人說說疫苗夠了？」