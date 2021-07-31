降級後首周末 碧潭風景區人潮達原容留量30％不建議前往 11:412021/07/31 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市觀旅局不建議民眾再前往碧潭風景區。(新北市觀旅局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 降級後的第一個周末，不少民眾出門放風，新北市部分風景區將有條件開放，但須總量管制，新北市人潮儀表板持續預警、分流與管制，目前碧潭風景區停車場已達第一階段管制，不建議再前往，新北市觀旅局不建議民眾再前往。 觀旅局指出，第一階段管制為人潮達原容留量30％，不建議再前往；第二階段管制為人潮達原容留量40％，節點實施人潮分流；第三階段管制為人潮達原容留量50％，管制人車進入。 中捷運量衝上萬 盧秀燕：防疫優先不追量 跨部會密集協商 青創貸款利息補貼 可望延長 #人潮 #管制 #達原 #容留 #建議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 降級首假日人潮回升 桃園室內商場人數倍增 15:362021/07/31 生活 2歲以下育兒津貼、托育補助各增1000元 新制8月上路 10:362021/07/31 生活 台東人限定 熱氣球嘉年華明升空 04:102021/07/31 地方新聞 獨／瑞豐夜市確定不熄燈 攤商憂疫情再起恐釀退租潮 15:522021/07/31 生活 專家駐村雲嘉南 讓國際看見鹹味浪潮特色品牌 15:452021/07/31 寶島 降級迎賓 代銷業者高規格防疫 04:102021/07/31 財經焦點 Delta變異株傳染力驚人 美研究：染疫者中74％已打完疫苗 03:492021/07/31 國際 雙北餐飲開放內用 8月1日拍板 04:102021/07/31 社會新聞 周末警戒 桃竹苗加強人流控管 04:102021/07/31 地方新聞 台達電等投資總額上看80億 10企業進駐工業區 拍板通過 04:102021/07/31 財經要聞 新冠Delta病毒株確診外溢 陸多地建議暫緩外出旅遊 10:052021/07/31 兩岸 生活熱門新聞 一開冷氣就聞到臭酸味 屋主崩潰求助 內行人揭禍首 - 生活 打疫苗仍確診原因找到了 醫PO最新研究揭秘 - 生活 北市公布2確診足跡 南京公寓市場、新光三越A4館都上榜 - 生活 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 新光三越A4館緊急停業 黃珊珊證實2樓櫃姐確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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