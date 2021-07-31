降級後的第一個周末，不少民眾出門放風，新北市部分風景區將有條件開放，但須總量管制，新北市人潮儀表板持續預警、分流與管制，目前碧潭風景區停車場已達第一階段管制，不建議再前往，新北市觀旅局不建議民眾再前往。

觀旅局指出，第一階段管制為人潮達原容留量30％，不建議再前往；第二階段管制為人潮達原容留量40％，節點實施人潮分流；第三階段管制為人潮達原容留量50％，管制人車進入。