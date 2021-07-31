基隆三坑地區的南榮路64巷水溝設計不良，路面多處破損，導致下雨就會積水。基市議員童子瑋（左三）向市府爭取200萬元改善完成。（童子瑋提供／張穎齊基隆傳真）

基隆市過去道路坑坑疤疤，一度被封上「爛路王」稱號，市長林右昌大力推行路平專案後，逐漸改善，不過位在三坑地區的南榮路64巷因水溝設計不良，加上路面多處破損，導致下雨就會積水。基市議員童子瑋向市府爭取200萬元經費，由工務處進行改善工程，如今全新鋪設完成，還給民眾安全回家的道路。

童子瑋表示，南榮路64巷是通往三坑地區重要的道路，因為水溝設計不良，加上路面多處破損，每逢下雨便造成路面積水，危害用路人安全，但感謝市府採納他的建議，將此路段全面整修，提供市民更安全友善的用路環境。

童子瑋表示，他在去年4月30日與曲水里長徐鄭麗鳳、工務處及區公所辦理會勘，認為南榮路64巷因路幅狹小，地方居民也反應行車顛簸、危害用路人安全，且排水溝與路面高低落差過大，導致雨勢湍急時，排水不順、容易積水，於是他去年5月13日在議會向市府提出建議改善，並匡列200萬元工程預算。

「感謝林右昌及工務處支持！」童子瑋說，市府採納他的建議，在今年7月9日正式進行改善工程，尤其是最重要的排水系統，新建的排水溝除改善洩水坡度避免積水外，溝體本身也重新施作，包含水溝蓋與路面銜接處的真平度，上周受到颱風影響工期暫緩，但30日路面已全新鋪設，提供市民最好的用路環境。

此外，新北市瑞芳台2線74k＋500M處管線，30日因進行汰換舊管工程時，不慎挖破1000公厘的管線，導致漏水，自30日下午4時起，造成基隆市中正、信義區及新北市瑞芳區3萬741戶停水，經台灣自來水公司漏夜搶修，31日凌晨3時緊急搶修完成，恢復供水。