嘉義縣長翁章梁（中）、縣議員林緗亭（左）及衛生局長趙紋華（右）人今天上午前往水上南靖國小靖西分校視察擴大篩檢狀況。（張亦惠攝）

民眾在現場快篩，若為陰性為安排送往醫院做PCR檢測。（張亦惠攝）

水上南靖國小靖西分校上午不到10點就有約150位民眾前往篩檢。（張亦惠攝）

嘉縣昨日一口氣新增9起確診個案，縣府不敢大意，今天在水上南靖國小靖西分校、嘉義長庚舊醫學大樓、梅山鄉大南國小、中埔鄉三和活動中心開設4擴大篩檢站，位於這次群聚案例所在工廠附近的南靖國小靖西分校上午9點多已有150名民眾排隊篩檢。

嘉義縣長翁章梁、縣議員林緗亭及衛生局長趙紋華等人上午前往水上南靖國小靖西分校視察擴大篩檢狀況，嘉義縣長翁章梁指出，大家不用過度恐慌，目前推測傳染期間在三級警戒期間，根據ct值推斷很多是剛發病就確診，縣府要預防繼續擴散跟傳染，呼籲民眾自認有問題的就趕快來篩檢。

林緗亭表示，昨天足跡公布的水上相關店家今天早上都陸陸續續來篩檢，其中圓環早餐店員工6人快篩都是陰性，大家可以安心消費，防疫期間做好防疫工作，相信很快就會清零。

嘉縣擴大篩檢站先進行快篩，快篩後若為陽性再安排送到醫院做PCR檢測，除水上站外，嘉義長庚舊醫學大樓、梅山鄉大南國小、中埔鄉三和活動中心今天也都開設篩檢站，另，北回歸線太陽館、嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、部立朴子醫院及台中榮總灣橋分院明天起至8月7日開設擴大篩檢站。