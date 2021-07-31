大聯盟730交易大限截止，最後一周許多球員大風吹，令人眼花撩亂。此時正值東京奧運的中段，等到奧運結束，球迷眼光放回美國職球場之後，可能會發現幾位球星不在原來的位置上，主要是因為國民、小熊支解現有陣容，打散到其他球隊去了。

這次比較驚天的交易案是道奇遠從東岸的華盛頓買來國民傳奇投手薛爾瑟，其實薛爾瑟賣房、準備轉隊的傳言一直都有。不巧前陣子道奇右投包爾(Trevor Bauer)捲入性侵案調查而無法上場，道奇緊急以薛爾瑟來填補。

另一方面是大都會季初以破天荒肥約簽下游擊手林鐸(Francisco Lindor)，但還是從小熊買來明星游擊手拜耶茲。由於林鐸身上有傷，大都會買來拜耶茲暫代。

洋基打線不缺名將，但是缺左打，因此一口氣弄來雷佐、賈羅兩位左打。雷佐已經不是過去那位叱吒風雲的猛將，賈羅則是外野手，洋基喜歡買外野手。以下是幾位知名球員的新東家，以小熊和國民出清的球星居多。

洛杉磯道奇：薛爾瑟(Max Scherzer 國民)、游擊手騰納(Trea Turner 國民)

多倫多藍鳥：中繼投手韓德(Brad Hand 國民)

奧克蘭運動家：捕手高梅茲(Yan Gomes 國民)、內野手哈里森(Josh Harrison 國民)

舊金山巨人：三壘手布萊嚴(Kris Bryant 小熊)

紐約大都會：游擊手拜耶茲(Javier Báez 小熊)

紐約洋基：一壘手雷佐(Anthony Rizzo 小熊)、外野手賈羅(Joey Gallo 遊騎兵)

芝加哥白襪：中繼投手金柏若(Craig Kimbrel 小熊)

費城人：先發投手吉布森(Kyle Gibson 遊騎兵)

坦帕灣光芒：DH克魯茲(Nelson Cruz 雙城)