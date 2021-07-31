隨著東京奧運各項比賽陸續登場，各家選手無不使出看家本領，希望能順利奪金，卻難免幾家歡樂幾家愁。有旅日女遊客在賽場外意外捕捉到，當大家都替贏家歡呼的時候，1名日本阿北卻舉著正能量的標語，為所有未能奪牌的選手打氣。

阿北的牌子上用英文寫著，「早安，選手們！即使你沒有奪牌，你依舊是最棒的！相信你自己！」這張照片由IG帳號「thetokyochapter」貼出，並標註紐西蘭女子7人橄欖球選手卡卡(Shiray Kaka)。卡卡隸屬的紐西蘭將於台灣時間31日17時對上法國隊，爭奪7人橄欖球賽金牌。

底下網友則紛紛回應，「最棒的！我第一次看到眼淚就忍不住掉下來」、「噢！真甜」、「這太棒了！」、「這世界需要更多這種人！愛死他了！」、「謝謝阿北，你太奇妙！」。

更有網友提到，場外高溫達30多度、濕熱不堪，阿北竟然能有這樣的毅力，他的鼓舞讓人心曠神怡，所有落敗的選手真的很需要人支持他們。這太甜了！另1名網友則表示，這位阿北是最好的觀眾與支持者，文字讓人暖心，也提醒體育競賽的真諦是不斷超越自己、不斷進步，而非獎牌甚於一切。

截至目前為止，大陸共拿下41面獎牌(19金、11銀、11銅)，日本28面獎牌(17金、4銀、7銅)，美國44面獎牌(16金、17銀、11銅)，俄國34面獎牌(10金、14銀、10銅)。