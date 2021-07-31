前總統馬英九今(31日)上午出席中廣董事長趙少康、前國民黨副主席郝龍斌與立委賴士葆發起的愛心便當挺餐廳、挺弱勢記者會時，透露自己已經按規定接種莫德納疫苗，並稱「不管哪一種，打了疫苗總比沒打好」。
馬英九透露，他已按照規定，接種第一劑莫德納疫苗，有人說8月疫苗荒是政府為了護航高端，不管怎麼樣，政府要保證人民有選擇疫苗的自由，同時政府也擔負提供各種疫苗的義務，只要能做到這個，選哪一種疫苗都沒關係，他藉機鼓勵長輩打疫苗，不管哪一種，打了疫苗總比沒打好。
至於針對衛福部長陳時中表示，許多民眾可能等不到第二劑疫苗，馬英九則說，疫苗進來速度太慢。
另外，他在記者會中也說，疫情衝擊社會，呼籲政府趕快提供有效紓困，不管是五倍券、六倍券還是十倍券，都沒抓到重點，真正重點是金額要有感、發送要快速、手續要簡便、避免群聚，此時最快方法就是要發現金。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。