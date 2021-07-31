台水一區30日因辦理「新北市瑞芳區海濱路、濱二路、山尖路、明燈路等汰換管線工程」時，施工不慎挖損漏水搶修，影響基隆市中正區、信義區及新北市瑞芳區等合計約3萬戶停水。（台水一區提供／張穎齊基隆傳真）

新北市瑞芳區台2線74k＋500貢寮至基隆送水管線，30日因台水一區辦理「新北市瑞芳區海濱路、濱二路、山尖路、明燈路等汰換管線工程」時，施工不慎挖損漏水搶修，影響基隆市中正區、信義區及新北市瑞芳區等合計約3萬戶停水，原本預計自30日下午4時起至31日下午3時止（共計23時）辦理搶修作業，因工程順利，於31日凌晨3時恢復供水。

基隆市停水範圍包括觀海街、調和街、北寧路、環港街、北斗街、漁港一~三街、正榮街、教孝街、教忠街、深美街、東美一、二街、深溪路、深澳坑路、培德路、東光路、崇法街、孝東路、東峰街、福民街、新豐街等含各巷弄等一帶。

台水一區表示，此次因施工不慎挖損1000公釐PSCP（預力混凝土管），現場清開後，僅損及管頂局部破損漏水，且位於直管部位（非接頭處），本處現場研判可以採用外包式不銹鋼止漏帶施工。

台水一區說，此次引進包覆式新工法，所需挖掘土石方、人力、器材、抽排水、回填等各方面都大幅減少，減少施工時間，因此提前恢復正常供水；另濱海公路假日車流量大，縮短施工時間也同時減少交通衝擊。